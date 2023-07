Lazio: Consiglio istituisce Garante per disabilità, Rocca "passo decisivo per tutela fragili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge che istituisce il Garante per la tutela delle persone con disabilità nel Lazio, approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, è stata illustrata dall'assessore regionale ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli. "Con l'approvazione di questa legge andremo ad istituire una figura che dovrà garantire i diritti sacrosanti della disabilità", ha esordito l'assessore. "In Regione Lazio abbiamo il garante dei minori, il garante dei detenuti, mancava però questa figura importante, che sarà la vera sentinella e dovrà relazionare ogni sei mesi alla Giunta e poi ogni anno al Consiglio regionale", ha aggiunto Maselli. Dopo la relazione dell'assessore, numerosi consiglieri regionali sono intervenuti al dibattito (e nelle successive dichiarazioni di voto), a partire dalla presidente della commissione Sanità, Alessia Savo (Fd'I), la quale ha messo in evidenza il clima collaborativo e costruttivo che ha accompagnato i lavori della settima commissione, consentendo un rapido esame del testo e l'approvazione di numerosi emendamenti.(Rer)