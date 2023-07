Rifiuti: Legambiente, nel Lazio premiati 5 Comuni per differenziata ma regione va male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A termine dell'evento "Ecoforum", Legambiente ha premiato i "Comuni rifiuti free", quelli cioè dove vengono raccolti meno di 75 chili di scarti indifferenziati per abitante all'anno, luoghi che hanno raggiunto e superato di gran lunga l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata ma dove si fa ancora di più, con un conferimento ridottissimo di materiale non riciclabile. La percentuale di Comuni premiati nel Lazio con soli 5 "Comuni rifiuti free", è dell'1,3 per cento: il Lazio è la seconda regione peggiore in Italia e il totale degli abitanti in questi cinque Comuni è di 43.857 residenti, lo 0,8 per cento degli abitanti del Lazio, peggior percentuale in tutta Italia. (segue) (Com)