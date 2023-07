Rifiuti: Legambiente, nel Lazio premiati 5 Comuni per differenziata ma regione va male (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo posto nella categoria dei Comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti, per Sant'Ambrogio sul Garigliano, provincia di Frosinone, con appena 46,3 chili per abitante l'anno di indifferenziato e l'81,9 per cento di differenziata. Il secondo è Colle San Magno, provincia di Frosinone, con 66 chili procapite l'anno e il 74 per cento di raccolta differenziata. Segue il Comune di Graffignano, in provincia di Viterbo: 70,9 chili di indifferenziato a testa l'anno e il 73,3 per cento di differenziata. Il Comune medio premiato è quello di Sacrofano, in provincia di Roma, che conferisce 73 chili per abitante l'anno e il 79 per cento di differenziata. Il Comune grande con più di 15.000 abitanti premiato è quello di Fonte Nuova, in provincia di Roma, che produce 75 chili procapite di indifferenziato l'anno e ha raggiunto il 75,7 per cento di raccolta differenziata. Il premio speciale Corepla al Comune di Velletri che si distingue sia per i risultati in termini quantitativi, raccogliendo circa il 20 per cento in più rispetto alla media regionale, sia per i risultati qualitativi: la frazione estranea media rilevata dalle analisi merceologiche Corepla è infatti nettamente inferiore alla media regionale. (segue) (Com)