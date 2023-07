Rifiuti: Legambiente, nel Lazio premiati 5 Comuni per differenziata ma regione va male (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti ai Comuni del Lazio premiati per i risultati raggiunti e l'impegno costante nella raccolta differenziata - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - è grazie a questi meravigliosi esempi che possiamo immaginare un futuro libero da discariche e incenerimento ma c'è ancora tantissima strada da percorrere. I numeri impietosi che mettono il Lazio in fondo alle classifiche per numero complessivo di comuni liberi dai rifiuti e abitanti coinvolti, non possono che essere un rumorosissimo allarme, per gli amministratori locali, le collettività e la Regione, ai quale ci rivolgiamo perché vengano concretizzate le politiche necessarie sulla riduzione, all'aumento della raccolta differenziata, al riciclo dei materiali totalmente deficitario per la mancanza impiantistica, allo sviluppo dell'economia circolare". (Com)