Lazio: Consiglio istituisce Garante per disabilità, Rocca "passo decisivo per tutela fragili" (3)

- Infatti, anche i consiglieri di opposizione, intervenuti, hanno manifestato apprezzamento per il provvedimento. Ha chiuso il dibattito il presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha parlato di "passo fondamentale per le politiche di inclusione nella nostra Regione" e si è detto sicuro che "sarà individuata una persona di altissimo profilo come Garante". Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. È scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali. Infine, prima dell'inizio dei lavori odierni, il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, ha invitato l'Aula a osservare un minuto di silenzio per ricordare Michelle Causo, la ragazza uccisa nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere di Primavalle. (Rer)