Maltempo: Granelli, Seveso è stato a un passo da esondazione, Regione acceleri su vasche laminazione

- Per quanto riguarda il Seveso, tra le 11 e le 11:10 siamo arrivati a un soffio dall'esondazione con livelli a 20 centimetri dall'esondazione in via Valfurva. Ora però è in forte discesa, e possiamo affermare che la soluzione si sta rimettendo in normalità. Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicure della Comune di Milano, Marco Granelli spiegando che il Lambro, essendo più lento è stato in salita fino alle 13 circa e ora è stabile e potrebbe a breve iniziare a scendere. Purtroppo ha comportato disagi alle comunità presenti nel Parco. In città abbiamo chiuso i sottopassi di Negrotto, Pompeo Leoni, Lombroso, Rubicone; sono al lavoro Protezione civile, MM e Polizia Locale per far togliere l'acqua e ripristinare. "Ancora una volta - prosegue l'assessore - constatiamo come le perturbazioni sono sempre più intense, seppure nella brevità del tempo, ma questo acuisce i danni e i disagi e la indeterminatezza nelle previsioni. Dobbiamo lavorare per affinare i sistemi preventivi, oltre quanto già fatto, e adeguarli sempre più a queste quantità e modalità. Quanto abbiamo fatto sui sottopassi con lavori e tecnologia ci sta aiutando, ma dobbiamo sempre aggiornarci. Per il Seveso dobbiamo fare di tutto perché si proceda nella realizzazione del sistema vasche". "Quanto fatto fino a oggi ci sta aiutando - sottolinea Granelli - ma è largamente insufficiente. La vasca di Milano sarà in servizio entro l'anno e questo è il segno di come Milano si sia attivata, ma le altre sono indietro. Regione e Aipo devono cambiare marcia, veramente e seriamente. La prima vasca di Senago, seppure i lavori sono iniziati un anno prima di Milano non è ancora pronta, la seconda, non è neanche appaltata. I lavori su Lentate sono ancora nelle prime fasi, Varedo/Paderno non sono ancora iniziati. Regione Lombardia batti un colpo, non possiamo continuare a rischiare". (Com)