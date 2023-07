Piemonte: Regione firma protocollo con Lega Anti Vivisezione per collaborazione con ambulatori veterinari sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Piemonte ha firmato oggi un protocollo d'intesa con la Lega Anti Vivisezione per la collaborazione negli ambulatori veterinari sociali. "Questa intesa con la Lega Anti Vivisezione, sia nazionale che locale - ha affermato l'assessore al Benessere Animale Chiara Caucino - rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso che questa giunta ha intrapreso nella cura degli animali d'affezione in carico alle persone seguite dai servizi sociali. Nell'ottica che abbiamo seguito fin dal primo giorno, ovvero quella delle sinergie, andiamo a rafforzare, per ora, quasi la metà, sette su quindici, dei nostri nuovi Ambulatori Veterinari Sociali, offrendo servizi aggiuntivi e ancora più mirati ai bisogni dei nostri amici a quattro zampe. (segue) (Rpi)