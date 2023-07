Piemonte: Regione firma protocollo con Lega Anti Vivisezione per collaborazione con ambulatori veterinari sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentale è il valore aggiunto che verrà offerto dalla Lav, che da decenni si occupa di benessere animale. Un know how che farà davvero fare un salto di qualità importantissimo negli ambulatori in cui i volontari opereranno, garantendo, di conseguenza, più prestazioni e soprattutto un servizio della migliore qualità possibile. Auspico, anzi, sono certa che questa collaborazione offrirà risultati positivi, concreti e tangibili e che possa essere un punto di partenza in vista di possibili nuove iniziative. Ringrazio quindi la Lav, il suo presidente nazionale e i suoi vertici locali, oltre che tutti i volontari, per la sensibilità e la disponibilità subito mostrata e per l'entusiasmo con cui hanno aderito a questa iniziativa", ha concluso Caucino. (Rpi)