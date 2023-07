Roma: Cicculli-Luparelli (Sce), ok in Campidoglio a mozione su traffico Ardeatina-Cecchignola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decongestionare il traffico nel quadrante Ardeatina-Cecchignola, migliorare il collegamento interquartiere e il trasporto pubblico: sono queste le finalità della mozione approvata dall'Assemblea capitolina, su proposte del gruppo Sinistra civica ecologista, per modificare la viabilità su via del Casale Zola, nel territorio del Municipio IX. In una nota i consiglieri capitolini di Sce, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, spiegano: "Si tratta di una strada privata, che ha assunto un ruolo sempre maggiore nella mobilità interquartiere, in particolare per gli abitanti di Fonte Meravigliosa e Castello della Cecchignola. La sua natura giuridica di strada privata non ha consentito negli anni gli interventi di adeguamento necessari per far fronte all'incremento del traffico e alla percorribilità in sicurezza della strada. L'istituzione della circolazione a senso unico, ha aggravato la situazione con un conseguente peggioramento per la mobilità dell'intero quadrante, con ripercussioni anche sul trasporto pubblico, in particolare per il bus 721". (segue) (Com)