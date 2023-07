Roma: Cicculli-Luparelli (Sce), ok in Campidoglio a mozione su traffico Ardeatina-Cecchignola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione approvata in aula prevede una serie di misure per superare questo stato di cose divenuto ormai insostenibile per i residenti - proseguono - istituire un tavolo interistituzionale per migliorare la viabilità di zona, con particolare attenzione alla rotatoria ex Dazio; acquisire al Patrimonio via del Casale Zola, attraverso accordo con la proprietà o esproprio, per svolgere i lavori necessari per renderla percorribile in sicurezza in entrambi i sensi di marcia; richiedere una servitù di passaggio per istituire un collegamento ciclopedonale che consenta di collegare diverse fermate del trasporto pubblico e renderne più agevole la fruizione. Infine si propone di valutare, nell'ambito del Pums, il prolungamento della Metro B sull'asse Ardeatina-Cecchignola". (Com)