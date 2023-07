Infrastrutture: sottosegretario Ferrante partecipa a inaugurazione Ponte Braila in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante ha preso parte all’inaugurazione del Ponte di Braila in Romania. Lo ha reso noto lo stesso sottosegretario sui social. “Oggi, in rappresentanza del governo italiano, ho partecipato all'inaugurazione del Ponte di Braila in Romania, il ponte sospeso più lungo dell'Europa continentale”, ha scritto Ferrante. “L'opera è frutto dell'ingegno e delle competenze ingegneristiche di un consorzio d'imprese guidate dall'italiana WeBuild”, ha sottolineato il sottosegretario, aggiungendo di aver portato al presidente romeno Klaus Iohannis, al premier Marcel Ciolacu, al ministro delle Infrastrutture Sorin Grindeanu e alla Commissaria europea Adina Ioana Valean i saluti del ministro dell’Interno Matteo Salvini e di tutto l’esecutivo. “Che questa giornata sia di buon auspicio per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, fortemente voluto dal presidente Silvio Berlusconi", ha concluso Ferrante.(Res)