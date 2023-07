Migranti: Maullu (Fd'I), su case Aler strumentalizzazioni da Lega e FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La posizione espressa dall'assessore Paolo Franco verso i prefetti sul progetto migranti è chiara e limpida non può essere fraintesa o manipolata: non c'è nessun esperimento pilota, come è stato detto e, quindi, nessuna accettazione del progetto di accoglienza dei migranti nelle case Aler, ma una indicazione molto chiara di diniego espressa in forma educata di cortesia istituzionale, che non può essere né fraintesa e né strumentalizzata dagli amici della Lega e di Forza Italia". Lo afferma Stefano Maullu (Fd'I) deputato e coordinatore del partito a Milano. (Rin)