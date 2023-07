Speciale energia: Tre Mari, a Roma evento sull'Iniziativa, focus su investimenti e vantaggi per l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'evento è stata sottolineata l'importanza dello sviluppo e del rafforzamento della connettività tra Paesi, in termini di energia e digitalizzazione, in particolar modo nel contesto attuale della guerra in Ucraina. L'Iniziativa dei Tre Mari, hanno evidenziato i relatori, si pone l'obiettivo di ridurre le disparità tra l'Europa occidentale e orientale, nonché di sviluppare l'integrazione sfruttando gli investimenti e le opportunità offerte da numerosi progetti. Come è stato osservato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), gli investimenti nelle infrastrutture sono una delle “chiavi principali” per la crescita dei Paesi centrali, orientali e occidentali dell'Europa. A tal riguardo, per ogni percentuale di Pil speso nel settore delle infrastrutture la produzione può crescere, secondo le stime dell’Fmi, tra lo 0,5 e lo 0,75 per cento nel breve periodo e tra il 2 e il 2,5 per cento a lungo termine. (Res)