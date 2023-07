Speciale energia: Ericsson costruisce nuovo hub tecnologico a Tallinn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo hub europeo ridurrà le emissioni di carbonio fino al 70 per cento rispetto alle quattro strutture esistenti a Tallinn. Contribuirà all'obiettivo di Ericsson di essere Net Zero entro il 2030 grazie a una progettazione altamente sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, tra cui l'uso di travi in legno lamellare a basso contenuto di carbonio, che garantiscono la solidità strutturale riducendo al minimo l'impatto ambientale, e un impianto solare sul tetto. Ericsson è inoltre al fianco degli operatori nei loro percorsi verso Net Zero, grazie al portfolio più efficiente dal punto di vista energetico sul mercato. Aggiornando i siti 4G esistenti al 5G, gli operatori possono aumentare la loro capacità di rete fino a 10 volte riducendo il consumo energetico di oltre il 30 per cento. “Siamo determinati a essere all’avanguardia nelle operazioni sostenibili in Europa mentre rivoluzioniamo il nostro processo di produzione, insieme a partner e clienti, per supportare la diffusione del 5G”, afferma Jejdling. “Questo hub intelligente sarà alimentato al 100 per cento da energia elettrica rinnovabile e costruito con un’efficienza ottimale attraverso l’intelligenza artificiale, il machine learning, la robotica e altre tecnologie avanzate di Industria 4.0. Inoltre, miriamo ad attrarre talenti locali ed europei creando un ambiente che promuova la collaborazione, l’innovazione, il benessere dei dipendenti, la diversità e l’inclusione”. (Com)