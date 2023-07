Speciale energia: G20, ministeriale Ricerca si concentra su materiali e innovazioni per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri della Ricerca del G20 si è conclusa a Mumbai, in India, con un “Documento finale e sintesi della presidenza” indiana. I partecipanti hanno ribadito il ruolo cruciale della ricerca e dell’innovazione per lo sviluppo inclusivo e sostenibile e per la risposta alle sfide del XXI secolo; è stata anche riconosciuta l’importanza di una ricerca responsabile guidata dai migliori risultati scientifici disponibili. I lavori si sono concentrati su quattro aree prioritarie, nelle quali si punta a promuovere la cooperazione: materiali per l’energia sostenibile, bioeconomia circolare, innovazioni ecologiche per la transizione energetica ed economia blu sostenibile. Viene incoraggiata la mobilità di studenti, studiosi, ricercatori e scienziati; si incoraggia anche uno sforzo per ridurre le barriere alle collaborazioni tra istituzioni. L’incontro è stato preceduto dagli appuntamenti dell’iniziativa Research and Innovation Initiative Gathering (Riig), di cui si propone la trasformazione in gruppo di lavoro formale. Come in precedenti documenti del G20 pubblicati sotto la presidenza indiana, non c’è stata unanimità su due paragrafi, quelli sulla guerra in Ucraina (15 e 16): la Russia si è dissociata mentre gli altri Stati hanno ribadito le posizioni già espresse in altre sedi. (Inn)