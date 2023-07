Speciale energia: Niger, Borrell, Paese è partner fondamentale per Ue, altri 66 milioni per sostegno a bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Niger è un partner solido e affidabile, sia politicamente che in termini di sicurezza, dell'Unione europea. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in alcune dichiarazioni alla stampa rilasciate dopo l'incontro con il presidente del Niger, Mohamed Bazoum. "Diamo al presidente Bazoum il nostro pieno sostegno. Sosteniamo la sua visione regionale e la sua visione di sviluppo economico che combina sicurezza e crescita con l'istruzione", ha detto Borrell. "Il Niger è un motore economico per il Sahel, con una crescita a due cifre, e un motore fondamentale per la regione. Lo dimostra il suo sviluppo energetico: il Niger sta per quintuplicare la sua produzione di petrolio", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue. Per quanto riguarda l'energia e il cambiamento climatico, ha continuato Borrell, "stiamo lavorando con il Niger. Tra pochi minuti inaugureremo la centrale solare di Gourou Banda, che produrrà elettricità per 500 mila persone con 30 megawatt di potenza, circa la metà dell'elettricità importata dalla Nigeria. E stiamo per costruirne un'altra. È fondamentale che il Niger abbia la propria elettricità e la propria energia. E questo significa sviluppare l'energia solare". (Beb)