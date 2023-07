Speciale energia: Fvg, assessore Ambiente, sistema integrato e cabina di regia per mitigazione rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia creerà un sistema integrato per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, con l’istituzione di una cabina di regia di cui faranno parte i vertici regionali competenti in materia. Lo ha rivelato l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, commentando la dotazione di 50 milioni di euro, prevista nella manovra di assestamento, per il contrasto al rischio idrogeologico. "I 50 milioni di euro previsti finanzieranno la programmazione e la realizzazione in maniera organica alle opere di difesa del territorio, a tutela dell'incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni. L'organicità dei lavori sarà affidata ad una Cabina di regia formata dai vertici regionali coinvolti nelle rispettive materie di competenza", ha spiegato l’assessore. Nel complesso, la manovra di assestamento di bilancio prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro per ambiente, energia e sviluppo sostenibile. (Frt)