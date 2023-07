Speciale energia: Usa, Iran ha tentato di sequestrare due petroliere nello stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno tentato di fermare e sequestrare due petroliere nello stretto di Hormuz, arrivando anche a sparare alcuni colpi contro una di esse. La notizia è stata confermata dal portavoce della quinta flotta della Marina statunitense, Tim Hawkins. “Le autorità di Teheran hanno tentato di bloccare due navi cisterna che stavano navigando in acque internazionali, nel rispetto della legge: la Marina statunitense ha risposto immediatamente e ha impedito il sequestro”, ha detto Hawkins, aggiungendo che le navi iraniane si sono ritirare dopo la reazione Usa, e che le due petroliere hanno quindi ripreso il proprio viaggio. Hawkins ha precisato che i colpi esplosi dalle navi di Teheran contro una delle due petroliere non hanno provocato vittime o danni. Stando ai dati pubblicati da Ambrey, società specializzata nella fornitura di servizi di intelligence, una delle due petroliere stava viaggiando dagli Emirati Arabi Uniti verso Singapore, battendo la bandiera delle Bahamas. La nave sarebbe di proprietà greca, ma gestita dagli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto a circa 28 miglia nautiche a nord-est di Mascate, la capitale dell’Oman. (Was)