Speciale energia: Russia-Ucraina, Aiea chiede nuovo accesso a impianto di Zaporizhzhia per confermare assenza di mine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno richiesto un ulteriore accesso alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per confermare l'assenza di mine ed esplosivi. Lo si legge in un comunicato dell'Aiea. Secondo l'organizzazione, l'accesso ai tetti del terzo e quarto reattore è essenziale, così come l'accesso a parti delle sale delle turbine e ad alcune parti del sistema di raffreddamento dell'impianto. L'agenzia ha anche detto che i suoi esperti finora non hanno osservato alcuna "indicazione visibile di mine o esplosivi". (Kiu)