Speciale energia: Brasile, allarme per furto attrezzature contenenti materiale radioattivo a Minas Gerais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia civile dello stato brasiliano di Minas Gerais, sta indagando sul furto di due apparecchiature contenenti Cesio-137 radioattivo. Il furto, avvenuto in un'area di proprietà della società di estrazione mineraria Amg nel municipio di Nazareno, è oggetto di indagine anche da parte della Commissione nazionale per l'energia nucleare (Cnen) del governo federale. Secondo la Amg, l'attrezzatura è scomparsa il 29 giugno. In un comunicato, la società afferma di "profondamente rammaricata per la preoccupazione che il furto causa alle comunità vicine". (Brb)