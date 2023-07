© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi, colloquio col Dalai Lama in occasione del suo compleanno - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha parlato oggi col Dalai Lama per fargli gli auguri per il suo 88mo compleanno e per una vita lunga e in salute. Lo riferisce il premier indiano su Twitter. È il terzo anno consentivo che Modi, al governo dal 2014, in occasione del compleanno del leader spirituale del buddismo tibetano, rende noto di avere interlocuzioni con lui. La questione tibetana rientra tra le storiche dinamiche conflittuali tra India e Cina, che considera il premier Nobel per la pace un politico impegnato in attività separatiste anti-cinesi. Il XIV Dalai Lama (Tenzin Gyatso) vive a Dharamsala, nello Stato indiano dell’Himachal Pradesh, dove giunse esule nel 1959, grazie al sostegno dell’allora primo ministro dell’India, Jawaharlal Nehru, con un seguito di 120 mila tibetani, dopo la repressione cinese della sollevazione del movimento di resistenza del Tibet. Dal 2001 non ha più responsabilità politiche. (segue) (Res)