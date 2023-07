Pnrr: Fitto, Ue ha dichiarato non ammissibile progetto stadio Firenze, cerchiamo soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dichiarato non ammissibile l’impiego dei fondi del Pnrr per il progetto dello Stadio di Firenze, "ma stiamo lavorando per possibili soluzioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr intervenendo all'evento “Missione Italia”, organizzato a Roma dall’Anci. Fitto ha osservato le differenze esistenti con il piano urbano integrato presentato dal comune di Venezia, in cui è presente il progetto per un nuovo stadio, rilevando la “complessità” della questione relativa a Firenze. (Res)