Diritti: Stanzione (Garante privacy), Autorità intervenuta su nome madre in cimitero feti Roma

- La protezione dati tutela "scelte femminili non meno complesse, come quelle sull’interruzione della gravidanza, la cui riservatezza è condizione prima della loro effettiva libertà. Anche per questo, il Garante è intervenuto rispetto all’indebita rivelazione di queste scelte, determinata dall’indicazione, sulla sepoltura dei feti nel comune di Roma, del nome della madre". Lo ha detto Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy), durante la presentazione della Relazione annuale per il 2022. (Rin)