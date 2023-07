Siria: sale la tensione a Deraa, le Forze armate governative bombardano Tafas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Damasco hanno bombardato questa mattina, con cannoni antiaerei, i quartieri meridionali della città di Tafas, a ovest di Deraa, nel sud della Siria, dove nei giorni scorsi erano esplosi violenti scontri armati tra i militari siriani e le milizie locali. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nonostante non vi siano segnalazioni riguardo vittime o feriti tra i civili, parte della popolazione è in fuga dagli scontri, scoppiati lo scorso 4 luglio. L’emittente “Syria tv”, inoltre, riferisce da fonti locali che "le Forze armate di Damasco hanno inviato a Tafas altri rinforzi”. Intanto, nella vicina città di Al Yadoudeh, sempre a ovest di Deraa, un drone dell’aviazione militare siriana ha colpito l’abitazione di Ayad al Ghanem, comandante di un gruppo armato locale, che le autorità di Damasco considerano coinvolto negli aspri scontri del 2021. (segue) (Res)