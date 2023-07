Siria: sale la tensione a Deraa, le Forze armate governative bombardano Tafas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato teatro di alcuni violenti combattimenti tra le Forze armate governative e l’Esercito siriano libero, Deraa ha vissuto negli ultimi anni una fase di insurrezione latente. Le milizie locali, che si oppongono al presidente siriano, Bashar al Assad, hanno sferrato diversi attacchi contro le forze governative, posizionando ordigni lungo le strade. Nel 2021, Damasco e le fazioni di opposizione avevano raggiunto un accordo, in base al quale molti miliziani avevano consegnato le armi alle autorità, trasferendosi successivamente in regioni della Siria controllate da gruppi armati ribelli, in particolare a Idlib. (Res)