Nepal: opposizione chiede dimissioni premier per dichiarazioni su presunte interferenze indiane

- Il Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), all’opposizione nel Paese, ha chiesto le dimissioni del primo ministro, Pushpa Kamal Dahal, in seguito ad alcune sue dichiarazioni su presunte interferenze politiche da parte indiana. Il premier, parlando alla presentazione di un libro dedicato all’imprenditore Sardar Pritam Singh, ha affermato che Singh ha dato anche un contributo alle relazioni indo-nepalesi e che si è adoperato per sostenere il suo insediamento al governo. “Una volta si era sforzato di far sì che diventassi primo ministro (…) Si è recato a Nuova Delhi diverse volte e ha tenuto diversi cicli di colloqui con i leader politici a Katmandu per farmi diventare primo ministro”, ha detto Dahal. Per l’ostruzionismo dell’Uml, del Partito nazionale indipendente (Rsp) e del Partito nazionale democratico (Rpp), ieri i lavori si sono interrotti in entrambi i rami del parlamento. L’Assemblea nazionale, la camera alta, dovrebbe riprendere la seduta oggi mentre la Camera dei rappresentanti, quella bassa, domani.(Inn)