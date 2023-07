Cina-Sierra Leone: Xi si congratula con omologo Bio per secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni all'omologo Julius Maada Bio, rieletto per un secondo mandato alla guida della Sierra Leone. Xi, riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", ha ricordato "l'amicizia di lunga data" che lega i due Paesi, dicendosi pronto a cooperare con Bio a beneficio del partenariato strategico globale e dei rispettivi popoli. Bio è risultato vincitore alle elezioni presidenziali del 24 giugno con quasi il 56,2 per cento dei voti, mentre il principale sfidante Samura Kamara si è fermato al 41,1 per cento.(Cip)