Sanità: Federfarma, nessuna trasformazione del farmacista in medico specialista né abuso esercizio professione

- Nessuna trasformazione del farmacista in medico specialista, né mutamento nelle attribuzioni professionali o abusi di esercizio della professione. Lo sottolinea Federfarma in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai coordinatori del Coordinamento intersindacale di medicina specialistica ambulatoriale di territorio (Cimest) Salvatore Gibiino e Salvatore Calvaruso, ricordando che le prestazioni di telemedicina citate rientrano nella normativa sulla farmacia dei servizi, prevista dal D. Lgs. n. 153 del 2009. Oggi la farmacia garantisce, anche sulla base del quadro normativo di riferimento che ha ampliato le previsioni del D. Lgs. n. 153/2009 in tema di farmacia dei servizi le seguenti prestazioni: dispensazione assistita del farmaco, consultazione e farmacovigilanza; esecuzione di test diagnostici e vaccinazioni; screening di prevenzione; diagnostica strumentale (Ecg, holter pressorio, holter cardiaco, spirometria, etc); servizi di Front Office (CUP, attivazione FSE, rinnovo esenzioni, etc.). Tali attività - si legge in una nota della Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani - insieme alla potenzialità delle farmacie in termini di strutture, dotazioni tecnologiche, livello di digitalizzazione ed effettuazione di nuovi servizi, portano ad eleggere la farmacia come uno dei pilastri della ristrutturazione dell’assistenza di prossimità orientata verso un nuovo modello di Ssn, incentrato sul territorio e sulle reti di assistenza socio-sanitaria. Non c’è quindi nessuna trasformazione del farmacista in medico specialista, in quanto la norma esiste dal 2009 e in tutti i casi i servizi come Ecg e holter sono refertati da specialisti. Per cui non c’è nessun mutamento nelle attribuzioni professionali né, tantomeno, alcuna forma di abuso di esercizio della professione. (segue) (Rin)