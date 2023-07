Sanità: Federfarma, nessuna trasformazione del farmacista in medico specialista né abuso esercizio professione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i servizi di telemedicina sono disponibili in oltre 7.000 farmacie e spesso hanno consentito di salvare vite umane, anche nelle aree più interne del Paese, lontane dalle strutture sanitarie pubbliche. Federfarma - precisa quindi - non ha mai chiesto alcuna forma di esclusiva, né ha mai preteso che le farmacie individuassero i pazienti per i quali è necessario effettuare un Ecg. Lo dimostra l’esempio della Regione Liguria – cui si riferisce il sottosegretario Marcello Gemmato nell’intervista al “Sole 24 Ore” – dove è il medico a prescrivere l’esame che poi viene eseguito in farmacia. Ciò esclude ogni conflitto d’interesse. Stupisce che dei professionisti qualificati facciano affermazioni completamente prive di aderenza alla realtà, evidenzia la Federazione. “Non mi sarei mai aspettato che riconosciuti professionisti sanitari definissero le farmacie come ‘empori’, perché le farmacie - che, ricordo, hanno annoverato tra i propri professionisti numerosi morti durante il Covid - si sono distinte dapprima per aver contribuito grandemente al tracciamento dei contagi erogando tra il 70 e l’80 per cento di tamponi anti-Covid, poi per aver partecipato in maniera massiccia alla campagna vaccinale. Così come si sono messe a disposizione stampando un numero rilevante di green pass” afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo. “Nel rispetto delle diverse professionalità e dello spirito di collaborazione che contraddistingue la nostra categoria, sarebbe opportuno evitare di citare esempi che non rappresentano l’attività delle farmacie” prosegue. “Stiamo lavorando con orgoglio insieme a tutti i professionisti al rafforzamento della rete assistenziale territoriale, grazie all’interconnessione digitale, per la tutela della salute dei cittadini” conclude il presidente di Federfarma. Le Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina, pubblicate dal Ministero della Salute, richiamano la farmacia come possibile player proprio perché, per le caratteristiche già riconosciute dal Legislatore, è in grado di garantire l’equità di accesso all’assistenza sanitaria, agevolando le prestazioni sul territorio e nelle aree remote, evitando così i trasferimenti; la continuità delle cure, direttamente al domicilio del paziente; l’efficacia, l’efficienza, l’appropriatezza, permettendo lo scambio di informazioni tra professionisti e il monitoraggio delle terapie, nonché contribuendo a diminuire i tempi di attesa. (Rin)