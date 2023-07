Lavoro: Calderone, casse previdenziali privatizzate punto di riferimento per qualità investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che le casse previdenziali privatizzate rappresentino punto di riferimento per la qualità degli investimenti, che portano valore al nostro Paese. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione della 13ma edizione del Forum in previdenza, organizzato da Cassa dottori commercialisti. Calderone ha sottolineato la necessità di rafforzare il sistema delle casse previdenziali privatizzate e i percorsi professionali degli iscritti. “Credo che la Cassa dei dottori commercialisti possa rappresentare un sistema sostenibile virtuoso”, ha aggiunto. (Rin)