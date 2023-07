Cybersicurezza: Stanzione (Garante privacy), Italia tra più colpiti da attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'anno dell'avvio della guerra in Ucraina, osserva il Clusit, si è registrato il valore più alto di attacchi cyber a livello globale, con impatto critico nell'80 per cento dei casi. E l'Italia è risultata, secondo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e da attacchi cibernetici mirati". Lo ha detto Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy), durante la presentazione della Relazione annuale per il 2022. "Il settore sanitario, il terzo per numero di cyber attack - ha proseguito - ha registrato, secondo le stime di Ibm, il costo medio più alto per violazione, destinato probabilmente a crescere per effetto dell'affinamento delle tecniche intrusive. Proprio per la sua centralità nella strategia di difesa cibernetica del Paese, quello sanitario è stato uno dei settori oggetto di particolare attenzione da parte del Garante, anche nell'ambito dell'attività conseguente alla comunicazione di data breach". (Rin)