Covid: Colucci, da maggioranza attacco a Conte e a M5s

- Con la legge per l'istituzione della commissione Covid "la maggioranza abusa dello strumento parlamentare per un attacco al presidente Conte e al Movimento cinque stelle. Ciò che avrebbe dovuto essere uno strumento da offrire a tutto il Paese per affrontare al meglio eventuali future emergenze pandemiche diventa, secondo le intenzioni di questa maldestra maggioranza, un atto di accusa al governo Conte II". Lo ha detto il deputato Alfonso Colucci, capogruppo del M5s in commissione Affari costituzionali alla Camera, nella dichiarazione di voto su un ordine del giorno, a sua prima firma, sulle proposte di legge per l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta Covid. "Infatti - ha aggiunto il parlamentare - la legge istitutiva concentra l'indagine esclusivamente sul governo, fingendo di ignorare che la sanità è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La verità è che l'esperienza della pandemia, che certifica la crisi della sanità regionale, è il de profundis del progetto Calderoli di autonomia differenziata, già affossato dalle dimissioni dei quattro saggi. Volete mascherare il fallimento delle Regioni del Nord nella risposta alla crisi pandemica e l'insuccesso dei sistemi regionali che hanno spostato la sanità dal pubblico al privato, del tutto tralasciando la medicina territoriale. Inoltre, questa proposta di legge limita il periodo dell'indagine al governo Conte II e non lo estende al governo Draghi, con ciò svelando il vero obiettivo dell'operazione: un atto di accusa mal scritto, un tribunalino di carta pesta da scagliare contro il Movimento cinque stelle. Questa - ha concluso Colucci - è la dittatura della maggioranza".(Rin)