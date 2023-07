Sanità: professore Ceccherini portavoce del metodo Aida nell'implantologia dentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Ceccherini, fondatore e direttore di Villa Maria Paola a Firenze, nonché professore a contratto presso il dipartimento di chirurgia orale dell’Università di Chieti e docente al Master di Chirurgia Orale Avanzata presso l’Università di Pisa, intervistato ai microfoni di Infomedix Odontoiatria ha illustrato i vantaggi della chirurgia guidata Aida nel momento in cui bisogna sottoporsi ad un intervento di implantologia dentale. Alta precisione e grande affidabilità, questi i punti di forza del metodo Aida – certificazione rilasciata dal prestigioso ente TÜV Italia - al dentista che utilizza questa metodica di chirurgia guidata e supera l’esame dedicato. Gli interventi di implantologia sono eseguiti in sicurezza nel rispetto dell’anatomia del paziente e con tempi di esecuzione molto rapidi. Il decorso postoperatorio quasi nullo porta poi a risultati di assoluta precisione. In virtù del fatto che ha eseguito più di 300 casi full-arch con la metodica Aida e utilizzando impianti B&B Dental con risultati più che lusinghieri, il Dott. Ceccherini consiglia l’utilizzo di questo procedimento sia per il paziente sia per lo specialista. Appuntamento al 30 ottobre 2023 con il webinar “Aida: comunicazione efficace con il paziente” tenuto proprio dal dott. Ceccherini.(Com)