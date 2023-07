Lavoro: Calderone, in arrivo regolamento per investimenti casse previdenziali privatizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da anni si attende il regolamento per gli investimenti per le casse previdenziali privatizzate. “Come ministero del Lavoro abbiamo già completato la nostra parte, siamo in dirittura d’arrivo per il ruolo che deve svolgere il ministero dell’Economia e delle Finanze”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione della 13ma edizione del Forum in previdenza, organizzato da Cassa dottori commercialisti. (Rin)