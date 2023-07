Covid: Appendino (M5s), non abbiamo paura della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo paura della verità. Perché durante la tempesta più dura, cioè la pandemia, noi con gran parte dell'Italia eravamo li a tirare le cima con l'equipaggio". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, in Aula alla Camera, rivolgendosi alla maggioranza. "Voi invece, colleghi di Fratelli d'Italia e Lega, eravate gli scogli a urlare contro le chiusure per racimolare qualche voto - ha continuato la parlamentare -. Da irresponsabili, a strizzare l'occhio ai No vax nel momento in cui c'era bisogno di velocizzare la campagna vaccinale, a demonizzare l'uso dello stato di emergenza definendola dittatura sanitaria, quando sapevate benissimo che era l'unico modo per poter arginare il contagio. Come sciacalli, usavate ogni occasione per cercare di ottenere un po' di consenso elettorale". (Rin)