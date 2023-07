Bulgaria: premier Denkov, Europa più sicura con noi e la Romania in Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’adesione a Schengen della Bulgaria e della Romania, l’Europa sarebbe un posto "molto più sicuro". Lo ha affermato oggi il premier bulgaro, Nicolaj Denkov, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una diretta su Facebook. Secondo il capo del governo bulgaro, il Paese dovrebbe continuare il processo di modifiche legislative. “Alcune sono già state adottate, mentre altre sono previste per i prossimi mesi”, ha detto Denkov, evidenziando anche la necessità di avere “persone integre nella magistratura, in modo che non vi siano ritardi o casi di corruzione”. “Quando avremo completato il lavoro di riforma, saremo molto più convincenti, con la consapevolezza di aver soddisfatto le aspettative”, ha aggiunto il premier bulgaro.(Seb)