Ue: via libera da commissione parlamentare alla legge contro elusione sanzioni

- I deputati della Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo (Libe) hanno dato il primo via libera al mandato negoziale dell'Eurocamera su nuove regole contro la violazione e l'elusione delle sanzioni dell'Ue. Il testo, approvato con 36 voti a favore, 2 contrari e 2 astensioni, vuole introdurre una definizione comune delle violazioni e delle sanzioni minime per garantire che siano punite come reati penali ovunque nell'Ue. Secondo la proposta di legge, le violazioni da punire includerebbero il mancato congelamento dei fondi o il mancato rispetto dei divieti di viaggio come richiesto dalle sanzioni, o la conclusione di affari con entità statali di Paesi soggetti a sanzioni. Anche l'elusione delle sanzioni sarebbe punibile e comprenderebbe pratiche quali l'occultamento o il trasferimento di fondi che dovrebbero essere congelati, l'occultamento della vera proprietà di beni e la mancata comunicazione di informazioni sufficienti. (segue) (Beb)