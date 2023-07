Bosnia: ministro Esteri Ungheria, annullamento legge su inapplicabilità sentenze Corte costituzionale è "antidemocratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Alto Rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, di annullare la legge della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale è "antidemocratica". Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, ieri in visita a Banja Luka. "Mettere in discussione la decisione di un popolo è completamente antidemocratico, ed è molto difficile per me immaginare una situazione in cui una persona possa esprimersi contro la decisione di un popolo", ha detto Szijarto durante la visita, sottolineando che l'Ungheria "sostiene" il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik. "Siamo pronti a sostenere Dodik per il bene dei serbi qui in Bosnia Erzegovina, perché avete deciso che è lui il vostro presidente", ha sottolineato il ministro ungherese. Il primo luglio Schmidt, avvalendosi dei poteri di Bonn, ha annullato le leggi sulla non applicazione delle decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina nella Repubblica Srpska, che erano state adottate dal Parlamento della stessa entità pochi giorni prima. Lo stesso Alto Rappresentante ha inoltre deciso di imporre delle modifiche al codice penale del Paese secondo cui le azioni che "violano l'ordine costituzionale dello Stato centrale e quindi l'Accordo di Dayton" sono considerate "un reato". (Vap)