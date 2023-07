Diritti: Stanzione (Garante privacy) su ChatGpt, Autorità intervenuta contro sfruttamento dati personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento del Garante per la privacy su ChatGpt ha "consentito di indirizzare lo sviluppo di questa forma d’intelligenza artificiale generativa in una direzione compatibile con la tutela della persona, contrastando lo sfruttamento di quei frammenti dell’io che sono i dati personali". Lo ha chiarito Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy), durante la presentazione della Relazione annuale per il 2022. "La loro protezione è protezione della libertà e della dignità della persona, tanto più quando sono coinvolti i minori, con la comprensibile voglia, propria di quella fase della vita, di fare esperienza di tutto, anche di ciò che è troppo più grande di loro", ha spiegato. (Rin)