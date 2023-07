Lituania-Polonia: presidente Duda, solidarietà è garanzia della nostra sicurezza comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Varsavia e Vilnius sono più vicine che mai. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, che si trova in visita in Lituania. Vilnius “è tra i partner e alleati più importanti della Polonia nella regione”, ha dichiarato il capo dello Stato, che ha preso parte alle celebrazioni per la festa nazionale lituana. “Siamo insieme nell’Ue e nella Nato e vediamo in maniera analoga le sfide dinanzi a noi”, ha continuato Duda. “Capiamo che la collaborazione e la solidarietà dei Paesi democratici dell’Europa centro-orientale, e soprattutto di Polonia e Lituania” è la garanzia della nostra sicurezza comune, della nostra indipendenza e della nostra libertà”, ha aggiunto Duda. (Sts)