Siria-India: prevista visita ministro Affari esteri indiano a Damasco la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 novembre 2022, il ministro degli Esteri della Siria aveva visitato l'India su invito del vicepresidente del Paese, Jagdeep Dhankhar. Durante la sua visita nel Paese asiatico Miqdad, era stato ricevuto da Dhankhar per discutere del rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche tra i due Paesi e delle relazioni "storiche" tra Siria e India. Da un lato, Dhankhar aveva evidenziato come il suo Paese avesse sostenuto Damasco nei momenti più difficili e, a fronte dei buoni risultati raggiunti in ambito tecnologico ed economico, aveva sottolineato la volontà del Paese di cooperare con la Siria in questi settori. Dall'altro lato, Miqdad aveva sottolineato l'importanza del dialogo e del coordinamento reciproco, nonché del rafforzamento delle relazioni storiche, auspicando che l'India potesse contribuire alla ricostruzione siriana. (Lib)