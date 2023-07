Russia-Bielorussia: Cremlino, data per incontro tra Lukashenko e Putin non ancora fissata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è ancora una data esatta per l'incontro tra i presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Aleksandr Lukashenko ha detto che ci sono piani per incontrare il presidente della Russia. In effetti, i due presidenti comunicano abbastanza spesso e non riportiamo tutte le loro conversazioni telefoniche. Se necessario, naturalmente, l'incontro avrà luogo", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa. (Rum)