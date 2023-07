Sardegna: a Quartu Sant'Elena nuova sede e nuovi servizi per assessorato ai Servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quartu ha una nuova sede dell’Assessorato ai Servizi Sociali, che va ad aggiungersi a quella operativa da anni in via Cilea. Un edificio grande e accogliente, in pieno centro città, pronto a ospitare lo Sportello del Segretariato Sociale. Ma non solo: ci sarà anche lo spazio dedicato ai giovani e quello riservato agli anziani. Qualche mese fa l’Amministrazione aveva sottoscritto un accordo con il Banco di Sardegna. L’intesa raggiunta per il comodato d’uso per 15 anni dell’immobile ubicato nella piazza Sant’Elena, centralissima e facilmente raggiungibile da tutti anche con i mezzi pubblici, garantisce alla città nuovi spazi dedicati alla collettività, utili alla progressiva riattivazione di alcuni servizi destinati in particolare alle fasce deboli della popolazione. La capienza dell’edificio di piazza Sant’Elena, all’angolo tra via Diaz e via Zara, permette all’Amministrazione di destinarlo a più di un servizio. In esso sarà infatti ubicato lo Sportello di Segretariato sociale, al quale lavoreranno 6 assistenti sociali in collaborazione con l’équipe multidisciplinare per le prese in carico dell'utenza adulta. Sarà operativo tutte le mattine (da lunedì al venerdì) e due pomeriggi (lunedì e mercoledì). (segue) (Rsc)