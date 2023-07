Sardegna: a Quartu Sant'Elena nuova sede e nuovi servizi per assessorato ai Servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È inoltre prevista l’attivazione dello Spazio Giovani, che sarà disponibile due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì, sia di mattina che di pomeriggio. Inoltre troverà posto nella stessa sede lo Spazio Informattivamente, dedicato agli anziani autosufficienti, aperto nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì pomeriggio. Quartu riscopre così anche spazi aggregativi che erano venuti a mancare, locali funzionali alle esigenze di una comunità alla ricerca di socialità. "Con questi nuovi locali - ha detto l'assessore comunale alle Politiche sociali, Marco Camboni - possiamo avviare oggi altri servizi altrettanto utili alla comunità, direi anzi necessari: il Segretariato sociale per gli adulti, il Centro Informagiovani per i ragazzi e l’area dedicata agli anziani. Non sarà quindi un centro dedicato esclusivamente al sostegno e al supporto alla persona ma anche uno spazio di aggregazione, pronto a dare risposte reali alle esigenze della popolazione". (Rsc)