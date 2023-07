Tunisia: arrivati a Tunisi due treni con a bordo 70 migranti subsahariani da Sfax e Gafsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati ieri notte alla stazione ferroviaria di Tunisi due treni, il primo proveniente da Gafsa (sud-ovest) e il secondo da Sfax (sud-est) con a bordo 70 migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, tra cui donne incinte e bambini. Lo ha riferito l'emittente radiofonica “Mosaique fm”, affermando che le persone arrivate sono state trasferite nella sala d'attesa della stazione in mezzo a una forte presenza di sicurezza dentro e fuori la stazione. L'emittente radiofonica “Jawhara fm” ha riferito ieri che circa 180 migranti irregolari si sono riversati nella stazione ferroviaria di Sfax, per lasciare la città in direzione alla capitale, Tunisi affermando la scelta di lasciare la città giunge dopo che, la notte del 4 luglio, sono ripresi gli scontri fra residenti e migranti subsahariani in quasi tutti i quartieri di Sfax, in seguito alla sepoltura del cittadino tunisino, accoltellato lunedì 3 luglio. (Tut)