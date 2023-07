© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo il sondaggio Noto di oggi, il 64 per cento degli italiani è favorevole all'introduzione del salario minimo legale. Anche i cittadini riconoscono che per meno di 9 euro l'ora non è lavoro, ma sfruttamento. Approviamolo insieme, il Paese è con noi". E' quanto si legge in una nota di Azione. (Com)