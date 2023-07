Imprese: Intesa Sanpaolo e Simest promuovono sviluppo all’estero pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare rilevanza assume inoltre il prodotto di Confirming internazionale, che, proprio grazie al lavoro sinergico delle tre divisioni del gruppo, consente lo sviluppo e il sostegno finanziario, in modalità digitale, delle supply chain internazionali. Il ciclo di appuntamenti si focalizza su nuove aree geografiche rispetto alle passate edizioni e raggiungibili proprio grazie alla sinergia tra divisioni di Intesa Sanpaolo e Simest, Cina-Hong Kong, Croazia, Serbia e Ungheria, importanti mercati di destinazione delle esportazioni e degli investimenti da parte delle imprese italiane. Si tratta di Paesi di potenziale interesse per le aziende italiane supportate da Simest e di quelle clienti delle 12 Direzioni regionali e della direzione Agribusiness della divisione Banca dei Territori e a favore dei quali operano le strutture della rete internazionale della Divisione Imi Corporate and Investment Banking e della divisione International Subsidiary Banks insieme agli specialisti internazionalizzazione. Nel corso degli incontri si susseguiranno interventi di scenario economico per meglio delineare le prospettive di sviluppo per export e investimenti nei Paesi interessati, con analisi e approfondimenti sulle agevolazioni in tema internazionalizzazione e sulle opportunità offerte dal Pnrr. (segue) (Com)