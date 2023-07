Migranti: Alarm Phone lancia allarme su barca in pericolo con 33 persone al largo della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo allarme di salvataggio è stato lanciato questa mattina dall'organizzazione non governativa Alarm Phone, che ha riferito di una barca in pericolo con a bordo 33 persone al largo della Libia. Secondo il tweet pubblicato da Alarm Phone, i migranti sull’imbarcazione hanno fatto sapere essere in mare già da diversi giorni e che almeno tre persone sarebbero morte. “Non possiamo ancora confermare queste informazioni, ma sono in difficoltà”, ha proseguito l’organizzazione.(Res)