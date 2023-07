Ucraina: Lukashenko, Zelensky ha capito di non poter vincere la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è reso conto di non essere in grado di vincere la guerra. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, parlando in conferenza stampa. "Lui (Zelensky) si è reso finalmente conto che non vincerà questa guerra, che questa controffensiva finirà con la morte di migliaia e migliaia di persone", ha sostenuto il capo dello Stato. Per questo motivo, ha proseguito Lukashenko, Zelensky "ha iniziato gradualmente a chiedere denaro e nuove armi all'Occidente". Per Lukashenko, il presidente ucraino aveva concordato con i leader occidentali anche prima dell'inizio dell'operazione militare speciale russa "di combattere fino all'ultimo ucraino" in cambio di armi e aiuti finanziari. (Rum)