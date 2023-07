Sardegna: da Comune di Cagliari 32 nuovi defibrillatori a scuole e chioschi del Poetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In caso di arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte”. Il defibrillatore automatico esterno (dae) è un congegno particolarmente importante soprattutto nei luoghi pubblici e affollati. Con l'obiettivo di “estendere le zone cardioprotette”, l'Amministrazione comunale ha deciso di concedere in comodato d'uso gratuito 32 nuovi dae ad altrettanti luoghi strategici di Cagliari, che hanno aderito all'iniziativa: 3 all'Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu, 7 all'Istituto Comprensivo 17esimo Circolo, 6 all'Istituto Superiore Azuni, 1 all'Istituto superiore Buccari, 6 all'Istituto Comprensivo Santa Caterina, 4 all'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis. Ben 5 dae saranno invece installati nei chioschi del Poetto: la Sella del diavolo, il Nilo, il Fico d’India, l’Emerson e il Capolinea. L'annuncio è del sindaco Paolo Truzzu, che ha parlato parlato di “rispetto di un impegno preso con i cagliaritani per migliorare la sicurezza pubblica”. Inoltre, “potranno avvantaggiarsene i tanti visitatori e turisti”. “Gli attuali defibrillatori infatti concepiti per guidare l’operatore con istruzioni vocali passo-passo, per il corretto posizionamento delle piastre e rilevano autonomamente la necessità o meno di erogare una scarica”, ha aggiunto l'assessore Fioremma Landucci. “Per queste ragioni i dae possono essere utilizzati da chiunque”, ha concluso la titolare della protezione civile, benché l'auspicio è che l’utilizzo avvenga prioritariamente da parte di utenti appositamente formati. (segue) (Rsc)